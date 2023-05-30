28 Mayıs’ta yapılan seçimler sonrası yeniden Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı gezileri sonrası yeni kabinesini açıklaması bekleniyor. İsmi geçenler arasında İnegöllü isim AK Parti Bursa eski Milletvekili Hüseyin Şahin’de var. İşte gelişmeler..

Ankara kulislerine göre ağırlıklı olarak bürokrasiden ve teknokrat isimlerden oluşan kabine yerine, bu kez ağırlıklı olarak AK Parti'nin 3 dönem kuralına takılan ve daha önce milletvekili olarak görev yapan siyasetçilere görev verilecek.

İddialara göre bazı bakanlıkların ayrılması, ayrıca cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının artması da gündemde. En az 2 cumhurbaşkanı yardımcısı olması seçeneği değerlendirilirken Maliye Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ayrılması gündemde.

Son kabineden milletvekili seçilen 16 bakandan sadece bir kaçının yeni dönemde de milletvekili olarak değil bakan olarak yemin ederek göreve başlayacağı ifade ediliyor.

10’nun üzerinde yeni ismin bakanlar kurulunda görev alabileceği konuşulurken, ismi geçenler arasında AK Parti Bursa eski Milletvekili Hüseyin Şahin’de yer alıyor. Son seçim çalışmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer alarak il il gezen Şahin’in yeni kabinede yer bulması sürpriz olamayacak.

Yeni kabinenin hafta sonunda yada önümüzde ki hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

HÜSEYİN ŞAHİN KİMDİR?

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur.

Orman ürünleri ve mobilya sektörü üzerinde ticari faaliyetlerde bulundu. İnegöl Genç İş Adamları Derneği Kurucu Üyeliği ve Dönem Başkanlığı, İnegölspor Kulüp Yöneticiliği, Bursaspor Süper Lig İdari Asbaşkanlığı ve Yöneticiliği, Türkiye Futbol Federasyonu Delegeliği görevlerini icra etti. Ayrıca İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği, İnegöl Ağaç İşleri ve Mobilya Organize Sanayi Bölgesi Kurucu Üyeliği, Güney Marmara Genç İş Adamları Derneği Federasyonu Kurucu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı ile Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Birçok sivil toplum kuruluşu, dernek ve vakıfta görevler aldı. 2004'te Bursa İl Genel Meclisi Üyeliği ve İl Daimi Encümen Üyeliği görevlerinde bulundu.

24., 25., 26. Dönemde Bursa Milletvekili seçildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği, TBMM Gürcistan Dostluk Grubu Başkanlığı ve AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

2018 yılının Haziran ayında yapılan genel seçimleri için milletvekili adaylığı için başvuru yapmadı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Şahin, evli ve iki çocuk babasıdır

Fahrettin Eniş