Cumartesi günü İnegöl ilçe stadında saat 14.00’de grubun favori takımları arasında gösterilen Amedspor karşısında zorlu bir mücadeleye çıkacak olan İnegölspor’da hazırlıklar tamamlandı.

Büyük bir taraftar kitlesini arkasına alacak olan İnegölspor, play-off potasından kopmamak için bu maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Yönetim kurulunun özel bir prim vermesi beklenen Amedspor maçı için şartlarını zorlayacağı öğrenildi.

Topladığı 17 puanla 2. Lig Kırmızı Grupta 10. sırada yer alan ekibimiz, şu ana kadar oynanan 13 maçta 5 galibiyet 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bordo beyazlı ekip, bu maçlarda rakip fileleri 21 kez havalandırırken, kalesinde ise 21 gol gördü.

İNEGÖLSPOR’UN DEPLASMAN KARNESİ

Deplasman maçlarında ilginç istatistiki sonuçlara sahip olan bordo beyazlı temsilcimiz, bugüne kadar dışarıda oynadığı 6 maçın 4’ünde yenilirken, 1 maçtan galip gelirken, 1 maçta ise berabere kaldı. Deplasman karnesi kötü olan temsilcimiz, bu kötü tabloyu tersine çevirmek için mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Deplasmanda rakip fileleri 7 kez havalandıran İnegölspor, kendi kalesinde ise 13 gol gördü.

SAHAMIZDA GÜÇLÜYÜZ

Bu sezon kendi sahasında başarılı performansı ile dikkat çeken bordo beyazlılar, İnegöl’de oynanan 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Bu maçlarda rakip fileleri 13 kez havalandıran ekibimiz kalesinde ise 6 gol gördü. Murat Yoldaş’la yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Bahattin Güneş’le 4 maç İnegöl’de oynayan ekibimiz bu maçların tamamını kazanmasını bildi. İnegölspor son 4 iç saha maçında rakiplerine puan şansı tanımadı.

MAĞLUBİYETSİZ LİDER

Lige fırtına gibi başlayan Diyarbakır temsilcisi Amedspor ise 13 maçta topladığı 31 puanla ligde zirvede yer alıyor. Bu maçlarda rakip fileleri 21 kez havalandıran konuk edip kalesinde ise sadece 7 gol gördü. Ligde henüz mağlubiyetle tanışmayan tek takım olan Amedspor 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlikle tarihinin en iyi başlangıçlarından birine imza attı.

Deplasmanda şu ana kadar 6 maça çıkan ekip bu maçların 3’ünü kazanırken, 3’ünde ise berabere kaldı. Bu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandıran Amedspor kalesinde ise 4 gol gördü. Amedspor son iki deplasman maçında rakiplerine karşı galibiyet elde edemedi.

Amedspor’da 9 futbolcu attığı gollerle direk takımlarına katkı sağlarken bu takımın gol yükünü en çok 5’er golle Gökhan Aslan ve Berk İsmail Ünsal çekti.

Bir yandan kendi evinde rakiplerine karşı adeta dev kesilen İnegölspor ile diğer yandan bugüne kadar rakiplerine 3 puan şansı vermeyen Amedspor’u karşı karşıya getirecek olan mücadele bir anlamda meydan okumaya sahne olacak. İnegölspor kazanırsa, ligde Amedspor’u yenen ilk takım olacak ve plaf-off potasından uzaklaşmamış olacak. Galibiyet durumunda İnegölspor, tüm rakiplerine İnegöl deplasmanın kolay olmadığını bir kez daha göstermiş olacak.

Amesdpor kazanması durumunda emin adımlarla şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam edecek. Namağlup unvanını koruyacak olan ekip, İnegölspor’a play off yolunda çelme takmış olacak.

HABER MERKEZİ