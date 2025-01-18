Hakemler: Ahmet Resuloğlu, Mehmet Büyükyılmaz, Mehmet Sonay
İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse, Alican Özfesli, Ali Mert Aydın, İsmail Zehir, Uğur Utlu, Yusuf Tursun, Fatih Aktay, Sadık Arda Yılmaztürk
Altınorduspor: Serhat Öztaşdelen, Mete Yıldız, Eren Tokat, Bahattin Karahan(Dk 18 Koray Dağ) Hüseyin Bulut, Keni Var Uzun, Uğur Çetinkaya, Yusuf Şahin Örnek, Emir Can Gencel, Sami Satılmış, Burak Gültekin
Sarı kartlar: Sadık Arda Yılmaztürk(İnegölspor) Sami Satılmış(Altınordu)
Kırmızı kart:
Goller:
Maçtan önemli dakikalar
31'nci dakikada hakeme itiraz eden İnegölspor teknik direktörü İbrahim Dağaşan, diğer takımın yardımcı hocasıyla yaşadığı tartışma sonucu kırmızı kart gördü.