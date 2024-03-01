Devre arasında yaptığı transferle güçlenen İnegölspor, ligin 2. yarısında beklediği puanlara ulaşamayınca Play-off potasından uzaklaştı. Sahasında Denizlispor’u 4-0 yenerek moral bulan İnegölspor, Cumartesi günü Sarıyer’le karşılaşacak.

Şu ana kadar oynadığı 25 karşılaşmada 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan bordo beyazlı ekip topladığı 36 puanla ligde 10. sırada yer alıyor. İlk yarıda İnegölspor sahasında Sarıyer’i 2-1 yenmişti.

Ligde oynadığı 26 karşılaşmada 7 galibiyet 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Sarıyer, topladığı 27 puanla 14. sırada yer alıyor.

MAÇ SAATİ BELLİ OLDU

Sarıyer ile İnegölspor arasında ki müsabaka Cumartesi günü saat 14.00’te Yusuf Ziya Öniş stadyumunda oynanacak.

Muhabir: İbrahim Uslu