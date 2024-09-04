İnegölspor Teknik Direktörü Sinan Yücer, Pazar günü sahamızda ağırlayacağımız Sarıyer maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bordo beyazlı ekip, Sarıyer maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı çalışma ile sürdürdü.



Antrenman sonrası açıklama yapan Teknik Direktör Sinan Yücer, şunları söyledi:

“Öncelikli olarak mağlubiyetten ötürü üzgünüz. Aslında amacımız Altınordu deplasmanında puan ve puanlar almaktı ama kazanacak oyunu oynamadık. Aslında skordan çok oynadığımız oyuna üzgünüm. Daha baskın daha mücadeleci daha iyi oyun bekliyordum ama bu maçta düşündüğümüzün dışında daha düşük bir performans sergiledik. Şimdi o maçı geride bıraktık. Yaptığımız hatalardan ders çıkartıp hafta sonu oynayacağımız Sarıyer maçına hazırlanıyoruz. Tabii rakibimiz ciddi yatırım yaptı. Güçlü bir kadrosu var. Sadece öndeki hücum oyuncuları Sertaç, Kemal ve Mertcan geçen sezon 50 tane gol atmışlar. Çok iddialı bir takım kurdular ama biz de ligde iyi bir konumda yer almak istiyoruz ve hafta sonu oynayacağımız maçtan da açıkçası. 3 puan bekliyorum. İyi mücadele edeceğiz, disiplinli oynayacağız, kendi oyunumuzu oynayacağız ve sahada kazanan olacağız. Bunun içinde gerekli çalışmalarımıza devam ediyoruz.”