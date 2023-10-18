TFF 2. Lig temsilcimiz İnegölspor, sahasında ağırladığı Sarıyer'i 2-1 mağlup etti
Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Hüseyin Can, Muhammet Oğuzhan Öztaş,
İnegölspor: Bekir Sevgi, Furkan Özyapı(Dk 90+1 Yusuf Kocatürk), Uğur Mustafa Türk(Dk 75 Muhammed Samed Karakoç), Mete Sevinç, Cengiz Ötkün, Kadir Turhan, Orhan Aktaş, Uğur Utlu, Erkan Arda Çağdaş(Dk 68 Mustafa Batuhan Altıntaş), Ferhat Görgülü, Okan Deniz
Sarıyer: Ömer Alıcı, Sedat Dursun, Engin Bekdemir(Dk 63 Caner Doğan), Eray Ataseven, Umut Bulut, Taha Dönmez, Osman Tarık Çamdal, Oğuz Çetinkaya, Fatih Selimhan Solmaz(Dk 37 Barış Başdaş), Cuma Menize, Saruhan Fındıkçı(Dk 78 Atakan Müjde)
Sarı kartlar: Orhan Aktaş(İnegölspor) Oğuz Çetinkaya, Barış Başdaş, Sedat Dursun(Sarıyer)
Kırmızı kart:
Goller: Cengiz Ötkün, Ferhat Görgülü (İnegölspor) Umut Mutlu(Sarıyer)
Maçtan dakikalar
28'nci dakikada gelişen İnegöspor atağında Uğur ceza sahası dışından sert vurdu. Ceza sahasında topla buluşan Cengiz'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
32'nci dakikada İnegölspor kalecisi Bekir'e geri pas yapıldı. Bekir'in uzaklaştırmak istediği top Sarıyer'li Umut'un önüne düştü. Umut'un vuruşu ağlarla buluştu.1-1
89'ncu dakikada İnegölspor serbest atış kazandı. Orhan'ın kaleye sert vuruşu kaleciden döndü, Ferhat'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu.2-1
Haber Merkezi