Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Ademoğlu, şunları söyledi:

“Çok güzel bir galibiyet oldu. Gerçekten paha biçilmez bir galibiyet. Sezonun en önemli galibiyetlerinden bir tanesiydi. Ben buradan futbolcularımıza, teknik heyetimize, herkese teşekkür ediyorum. İnegöl halkına da teşekkür ediyorum. Yanımızda duruyorlar, durmaya devam ediyorlar. Maddi manevi destek sağlıyorlar. Herkesten binlerce kez Allah razı olsun. Herkesin bir planı var. Masa başında bizim kalemimizi kıranlar, hesap kitap yapanlar şunu unutmasınlar ki, Allah’ında başka bir hesabı var. Bizim sığındığımız ter yer Cenabı haktı. Kimse onun üzerine plan yapamaz. Varsa onun üzerinde plan yapacak çıksın. Biz oraya sığındık. İnegölspor layıkıyla ve özellikle de şerefiyle bu ligde kalacaktır. Bugün biz %70 işi kırdık. İnşallah haftaya Erok maçını da alarak, tamamen korkulu rüyadan kurtulmak istiyoruz. Bu arada maç öncesi Diyarbakır’a gelmek için uçak sıkıntısı yaşadık. Bilet yoktu. Uçak işini çözen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Onursal Başkanımız Alinur Aktaş ile AK Parti MKYK Üyesi, Bursa Milletvekili Adayı Ayhan Salman’a teşekkür ederiz. Sağ olsunlar gerekli yerlerle görüşerek uçakla Diyarbakır’a gelmemizi sağladılar.”