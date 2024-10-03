Ekibimiz Yenice sahasında oynanan maça Erdem Aygüneş, Talha Ungan, Abdullah Başdere, Muratcan Tutal, Uğurcan Uğur, Emir Öztürk, Ömer Faruk Öztürk, Oğuz Şakaci, Ege Işık, Eşref Vatansever ve Mehmet Arda Akdeniz 11’i ile çıktı.

Maçın 11.Dakikasında kalesinde gördüğü gol ile 1-0 geriye düşen ekibimiz, kısa sürede oyunun hakimi oldu ve 18. Dakikada Ege Işık, 35. Dakikada Mehmet Arda Akdeniz, 48. Dakikada Muhammed Kerem Sütçü, 54. Dakikada Emir Öztürk ve 85. Dakikada Muratcan Tutal’un attığı gollerle sahadan 5-1 galip ayrıldı ve averajla liderlik koltuğunda yer aldı.

Ekibimiz, ligin ikinci haftasında rakibini deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.