İnegölspor’un Teknik Direktörü Sinan Yücer, ligin ilk haftasında deplasmanda 2-0 mağlup olduğu Altınordu maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maçın ardından açıklama yapan Yücer, şunları söyledi:

“Mağlubiyetten dolayı çok çok üzgün olduğumu daha iyi oyun daha iyi mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hiç bir bahaneye sığınmadan çok çalışacağız. Yeni bir takım olmanın birbirimize uyumun zorluklarını yaşıyoruz. Oyuna kötü başlamadık ama maçın hemen başında yediğimiz gol bizi oyundan düşürdü ve kötü bir ilk devre oynadık. İkinci devre rakip sahaya yerleşerek, baskı yaparak oynamaya çalıştık. Golü bulamadık, golü bulabilseydik daha çok oyuna girebilirdik. Özellikle duran top dönüşleri rakibe pozisyon verdik. Daha çok topa sahip olup, daha şiddetli baskı yapıp oynamak istiyoruz.”