Kocaeli’de yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala veliler okul alışverişine hız verdi. Uzmanlar, kaliteli kumaşı bulunmayan okul kıyafetlerinin çocuklarda bronşit ve astım gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Okulların açılmasına sayılı günler kala okul alışverişleri hız kazandı. Veliler, öğrenciler için kırtasiye malzemeleri, okul çantası, defter, kalem ve kıyafet gibi ihtiyaçları temin etmeye başladı. İzmit’te tekstil sektöründe faaliyet gösteren giyim mağazası sahibi Ceyhun Eken, okul kıyafeti seçiminin çocukların sağlığı üzerinde etkin bir rol oynadığını, kalitesiz kumaş seçiminin bronşit ve astım gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabileceğini belirtti.

"Son düzlüğe girdik"

Yeni eğitim ve öğretim yılı için hazırlıkları tamamladıklarını söyleyen EKN Giyim firmasının Ceyhun Eken, "Şu an son düzlüğe geldik diyebiliriz. Firmamız 35 yıldır hazır giyim sektöründe hizmet vermekte. Bu 35 yılın yaklaşık 22 yılı okul kıyafetleri sattık. Son 20 yıldır ise okul kıyafetlerini kendimiz üretiyoruz" dedi.

"Kronik bronşit, astım gibi rahatsızlıklara sahip olabilirler"

Hem ekonomik hem de kaliteli ürün üretmeye gayret gösterdiklerini belirten Eken, "Kalite için pamuklu ürünler tercih ediyoruz. Bazı veliler canlı renkleri olan kumaşı kaliteli gibi düşünse de bu sağlık açısından sıkıntılar oluşturabilir. Mesela ilkokul çocukları devamlı hareket halinde. Çocuklarımız polyesterli ürün içinde sık terlediğinde kronik bronşit, astım gibi rahatsızlıklara sahip olabilir" şeklinde konuştu.

"Ürün bozulmuyorsa, sürekli yıkanıp üstüne ütü istemiyorsa o ürün polyesterdir"

Bununla beraber, vücut derisinin de bu kumaşlardan etkilendiğini, boyahanenin kullandığı kalitesiz boyaları vücut derisinin emdiğini belirten Ceyhun Eken, "Bu yüzden biz pamuk-polyester ürün kullanmıyoruz. Pamuğa pamuk, çift toplama ve kompakt gibi ürünlerle imalat yapıyoruz. Kaliteli ürün sanılanın aksine zamanla bozulur, iyi mal yıkadıkça bozulur. Ürün bozulmuyorsa, sürekli yıkanıp üstüne ütü istemiyorsa o ürün polyesterdir. Kalite ayırt etme açısından buna dikkat edebilirler. Kumaşın tuşesi yumuşak olmalı. Kumaş çok canlı, diri, sert ve güzel gibi duruyorsa o ürün polyester demektir. Buradan anlayabilirler. Biz, vatandaş bunları daha ekonomik bulabilse bile bunları tercih etmesini tavsiye etmiyoruz" diye konuştu.

Okul alışverişine gelen 2 çocuk annesi Dilek Erol ise "Çok memnunuz. Bence fiyatlarda makuldür. Çanta, kıyafet ve pantolon baktım. 2 çocuğum var. Fiyat farkı vardır. Zaten olması gereken budur" ifadelerini kullandı.

ilkokul pantolon fiyatları 119-400 TL, ortaokul 130-450 TL, lise 199- 600 TL tişörtler 200- 400 okul çantaları ise 199- 1000 TL arasında değişiyor.