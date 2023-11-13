İnegölspor Yönetim Kurulu Üyesi Taner Güven, sosyal medya hesabından söz verip destek vermeyenlere yüklendi.

Güven şu ifadeleri paylaştı;

"Başkanım , bide seni yanlız bırakmasalar sen daha neler yapacaksın neler. Kamera önünde destek vereceğiz diyen büyüklerimiz ve şirket sahipleri artık verdikleri sözleri yerine getirmesi lazım. Yapmayacaklarsa başta sen ve biz yönetim kurulu olarak gerekeni yapmalıyız. Biz bir aileyiz diyor herkes. Yanımıza gelenler toplantıdan sonra aileyi unutup gidiyorlar. Artık gerçekten ben bile diyorum ki biz nelerle uğraşıyoruz. Ailemizden uzak kalıyoruz maçlara gelince… Değer mi ? Elbette değer ama yıprandık hepimiz. Destek gelmeyecekse eğer, hep beraber oturup sağlıklı bir karar vermemiz gerekiyor artık Osman Sevim başkanım.."