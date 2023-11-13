Osmangazi Belediyesi, Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında, 12 bin 284 metrekarelik araziyi eğitim alanı olarak ücretsiz olarak bağışladı. Eğitimdeki öncü rolüne bir yenisini ekleyen Osmangazi Belediyesi, Yunuseli mahallesindeki 10 bin 751 metrekarelik ilkokul alanı ve Hüdavendigar mahallesindeki bin 533 metrekarelik anaokulu alanını Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devretti. Protokol töreni, Bursa Tarihi Valilik Binası'nda düzenlendi ve törene Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, belediye başkan yardımcıları ve kurum müdürleri katıldı. Protokol imzalandıktan sonra, Osmangazi Belediyesi tarafından sağlanan 12 bin 284 metrekarelik alan, bedelsiz olarak Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, eğitime verdikleri sürekli destekle ilgili şunları söyledi: "Eğitim, belediyemiz olarak en çok önemsediğimiz konuların başında gelmektedir. Bugün de belediyemiz, eğitime önemli bir katkı sağlayarak toplamda 12 bin 284 metrekarelik 2 adet arsayı Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bedelsiz olarak tahsis etmektedir. Bu adımın Bursa'ya hayırlı olmasını diliyoruz."

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ise Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a eğitime sağladığı bu kıymetli destek için teşekkür etti.