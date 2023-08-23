İnegölspor Hüdavendigar Dikkaldırımspor Osmangazi Gençlikspor takımından 18 yaşındaki Hasan Hüseyin Kuzuoğlu’nu transfer etti.

18 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Kuzuoğlu kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreniyle kendisini 3 yıllığına bordo beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan İnegölspor Başkan Yardımcısı Osman Taşdemir, genç bir yeteneği kadrolarına kattıklarını söyledi.

Hasan Hüseyin Kuzuoğlu ise İnegölspor’a imza attığı için mutlu olduğunu ve formayı almak için elinden geleni yapacağını söyledi.