İnegölspor, Karaman Futbol Kulübü’nden kanat oyuncusu İbrahim Can Köse ile 1 yıllık anlaşma sağladı.



Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Cavit Ünalan, şunları söyledi:

“Dış transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün daha önce prensipte anlaşmaya vardığımız ve Afyon kampına katılan Karaman Futbol Kulübü’nden kanat oyuncusu İbrahim Can Köse ile 1 yıllık anlaşma sağladık. Afyon kampında oynadığı hazırlık maçlarında gerek oyunu gerekse attığı gollerle takımımıza çabuk adapte olmuştu. Kendisinin takımımıza katkı sağlayacağından şüphemiz yok. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Anlaşmaya vardığımız oyuncularımızı önümüzdeki günler içinde duyuracağız.”

İbrahim Can Köse ise İnegölspor’a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, “Takımıma katkı sağlamak için elimden gelen gayreti göstereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. İnegölspor büyük bir camia. İnşallah sezon sonu hedeflediğimiz yerlere varacağız. Anlaşma hem şahsıma hem de İnegölspor camiasına hayırlı uğurlu olsun.”dedi.