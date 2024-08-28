İnegölspor’umuz, Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir Futbol Kulübü’nden orta saha oyuncusu Alican Özfesli ile 2 yıllık anlaşma sağladı.



Kulüp tesislerimizde düzenlenen imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlumuz Volkan Kardaş, şunları söyledi:

“Transfer çalışmalarımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Bugün Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir Futbol Kulübü’nden orta saha oyuncusu Alican Özfesli ile 2 yıllık anlaşma sağladık. Alican kardeşimiz 3 yıldır 1.Lig ekiplerinden Erzurumspor’da kiralık olarak oynuyordu. Altınordu altyapısından yetişen Alican kardeşimiz 2015/2016 sezonundan beri 1.Ligde mücadele ediyordu ve 1.Ligde forma giyindiği Altınordu, Hatayspor, Boluspor ve Erzurumspor’da 176 maçta forma giyindi. İnşallah bundan sonra kulübümüzün başarısı için mücadele edecek. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum.”



Alican Özfesli ise “İnegölspor’da forma giyeceğim için mutluyum. Şehir ile birlikte kenetlenerek inşallah başarılı sezonlar geçiririz. İnegöl’ün ne kadar büyük bir camia olduğunu biliyorum. Tesisler gerçekten çok güzel. Taraftarlarımızla buluşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum.”şeklinde konuştu.