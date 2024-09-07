İnegölspor’, Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor’dan orta saha oyuncusu İsmail Zehir’i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.



Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlumuz Mustafa Arıcı, şunları söyledi:

“Teknik heyetimizin raporları doğrultusunda transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor’dan orta saha oyuncusu İsmail Zehir’i 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza kattık. İsmail kardeşimiz Galatasaray altyapısından yetişmiş ve milli takımlarımızın altyapı branşlarında forma giyinmiş bir oyuncu. İnşallah takımımıza katkı sağlayacak. Kendisine güveniyoruz. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum.”



İsmail Zehir ise “İnegölspor’a geldiğim için mutluyum. Daha önce Yusuf Özdemir ağabeyimde İnegölspor’da kiralık olarak forma giyinmişti. Bende onun gibi burada önce İnegölspor’a katkı sağlayıp Alanya’ya daha güçlü bir şekilde dönmek istiyorum.”şeklinde konuştu.