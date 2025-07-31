

İnegölspor Altyapı Genel Koordinatörü Mahmut Demirtaş, Gençlik Geliştirme Sorumlusu Özgür Şahin, U-19 Teknik Sorumlusu İzzet Kaya ile İnegöl Gençyıldızlar Spor Kulübü Başkanı Ahmet Neneoğlu kulüp tesislerinde bir araya gelerek yıllık genel değerlendirme toplantısını gerçekleştirdiler.

Değerlendirme toplantısı sonrası açıklama yapan Altyapı Genel Koordinatörü Mahmut Demirtaş, şunları söyledi:

“Bursa İnegöl Gençyıldızlar Spor Kulübümüz 2014 yılında kurulan ve bizleri Bursa’da temsil eden pilot takımımızdır. Öncesinde futbol okulları olarak başlayan serüvenimiz zamanla kulüpleşerek Bursa’mızı Türkiye Şampiyonalarında temsil etmeye kadar gitmiştir. Yaklaşık 10 yıldır olan birlikteliğimizdeki amacımız İnegölspor’a Bursa’dan oyuncu kazandırmaktır. U13 yaş grubuna kadar çalışmalarını sürdüren ekibimizdeki sporcuların yaşları 14 olduğunda saygılı, yetenekli ve gelişime açık olan yıldız adaylarını İnegölspor Altyapısına kazandırmaktayız. Altyapımıza dahil edilen sporcularımız bizlerin U14 yaş grubunu oluşturmakta ve akademi liglerinde sahaya çıkmaktadır. Birlikteliğimiz İnegölspor’un daha fazla sporcuyu bünyesine kazandırarak geleceğe ümitle bakmasını hedeflemektedir. Bursa İnegöl Gençyıldızlar Spor Kulübü Başkanı Ahmet Neneoğlu ve ekibine göstermiş olduğu gayretten dolayı teşekkür ederim.”

Kaynak: BÜLTEN