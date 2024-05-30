İnegölspor'umuzun Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda yapılması planlanan Olağan Genel Kurul toplantısı, gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 1 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'a ertelenmişti. 2 gün sonra çoğunluk aranmaksızın kongre yapılacak.

Kongreyle alakalı düşüncesini aldığımız İnegölspor Başkanı Osman Sevim, aday olmayı düşünmediğini söyleyerek, İnegölspor'un kayyıma kalmasına da gönlünün razı olmadığını belirtti.

Kani Ademoğlu ise, aday olmayacağını açıkladı.

KAYYIMA KALABİLİR

Şu ana kadar başkanlık adaylığında kimsenin ismi konuşulmazken, İnegölspor'un kayyıma kalacağı iddia edildi.

Muhabir: İBRAHİM USLU