Bu sezon TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele edecek olan İnegölspor’un 2024-2025 fikstürü belli oldu. İnegölspor, ligin ilk maçında deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak. Ekip, ilk iç saha maçında ise Sarıyer’i ağırlayacak

TFF 2. Lig'de normal sezon 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık’ta sona erecek. İkinci yarı 18-19 Ocak tarihlerinde oynanacak müsabakalarla başlayacak ve normal sezon 3 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Gruplarında ilk sırayı alan takımlar direkt Trendyol 1. Lig'e yükselecek. 1 takımda Play-Off maçları sonucu üst lige yükselecek. Gruplarında son 3 sırada yer alan takımlar ise bir alt lige düşecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ