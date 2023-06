İnegölspor Basın Sözcüsü Okan Göktaş, yeni görev dağılımını açıkladı.

Olağanüstü kongre ile göreve gelen Osman Sevim Başkanlığındaki İnegölspor’un ilk yönetim kurulu toplantısı kulüp tesislerinde düzenlendi.

Basın Sözcüsü Okan Göktaş, ilk toplantıda görev dağılımı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Olağanüstü genel kurulumuzun ardından hayırlısıyla ilk toplantımızı gerçekleştirdik ve yeni sezon planlamalarımızı yaptık. Kulüp Başkanımız Osman Sevim önderliğinde yaptığımız ilk yönetim kurulu toplantımızda görev dağılımını da gerçekleştirdik. Yapılan görev dağılımımız ise şu şekilde oldu; Fatih Yavuz, Osman Taşdemir, Mehmet Çalık, Serkan Deyirmenci, Hüseyin Tuna ve Özkan Şimşek Başkan Yardımcısı, Taner Güven Avrupa Futbol Temsilcisi, As Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu Sebahattin Ablak, As Başkan ve idari İşler Sorumlusu Ertürk Uğurlu, As Başkan, Sosyal Tesisler ve Genel İdari Sorumlusu Önder Erdem, As Başkan, Medya ve Sponsorluk Sorumlusu Ömer Baydar, As Başkan ve Altyapı Genel Koordinatörü Hasan Yetim, Avrupa Futbol Temsilcisi Nico Held, Avrupa Futbol Scout Ekip Sorumlusu Derya Akkar, Futbol Şube Sorumlusu Saim Metinbaş, İdari İşler Sorumlusu Levent Çalışkan, Sosyal Tesisler Sorumlusu İsmail Çevik, Medya Sorumlusu Okan Göktaş, Altyapı Sorumlusu Turhan Albamya ve Hasan Eren, TFF Sorumlusu Serkan Eskikalfa, Futbol Şube Sorumlusu Barış Tanrıkulu, Hukuk ve Mali İşler Sorumlusu Gürkan Ordu, Sosyal Tesisler Sorumlusu Samet Dumlu ve Sponsorluk Sorumlusu Melih Uçaravcı oldu. Basın Sözcülerimiz ise Fatih Yavuz, Okan Göktaş ve Melih Uçaravcı, Taraftar Sorumlumuz ise Turhan Albamya oldu. Osman Sevim Başkanlığında transfer komitemizde ise Osman Taşdemir, Mehmet Çalık, Sebahattin Ablak, Taner Güven, Serkan Deyirmenci, Ertürk Uğurlu, Saim Metinbaş, Önder Erdem, Özkan Şimşek ve Hasan Yetim yer aldı. Görev dağılımlarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.”