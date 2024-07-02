Geçtiğimiz gün yapılan Olağan Genel Kurul ile göreve gelen Abdurrahman Maksutlar başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi.

Kulüp tesislerinde yapılan toplantının ardından 2.başkanlık görevine Aziz Bolat, As Başkanlık görevine Ali Şahin, Genel Sekreterliğe Sinan Taylan, Futbol Şube Sorumluluklarına Mustafa Arıcı, Serkan Bak, Cihan Bozacılar ve Volkan Kardaş, Mali İşler Sorumluluğuna Cavit Ünalan ve Okan Ergül, Reklam ve Sponsorluk görevine Bekir Ergün ile Mustafa Ünlüyol, Basın Sözcülüğüne Korhan Kaynakçı ve Mehmet Arda Armağan, Federasyon Temsilciliğine Tufan Tutum, Hukuki İşler Sorumluluğuna Burak Gönül, Tesisler Sorumluluğuna ise Serkan Deyirmenci getirildi.

Muhabir: MURAT AVCI