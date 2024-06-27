25 Mayıs’ta Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda yapılması planlanan kongre çoğunluk sağlanamadığı için 1 Haziran’a, akabinde de 9 Haziran’a ertelenmişti. 9 Haziran’da genel kurul toplanmadan önce İnegölspor’dan yapılan açıklama ile yeni yönetim kurulu oluşturma çalışmalarının devam etmesi nedeniyle 9 Haziran’da yapılacak olan kongre 13 Haziran Perşembe gününe çekilmişti. İnegölspor eski yönetim kurulu üyesi, işadamı Abdurrahman Maksutlar’ın başkanlığa aday olacağı ve yeni yönetim kurulu üye listesi hazırlığının sürmesi nedeniyle kongre 27 Haziran Perşembe gününe ertelenmişti.

ADAYLIĞINI RESMEN AÇIKLADI

Kongre öncesinde Abdurrahman Maksutlar resmi adaylığını açıkladı. Maksutlar yaptığı yazılı açıklama ile Perşembe günü yapılacak kongrede resmi adaylığını açıklayarak, “Her anlamda zor bir dönemden geçiyoruz. Ancak ilçemizin değeri İnegölspor'umuzun gelinen noktada yalnız kalmaması adına arkadaşlarımızla birlikte yönetim oluşturma kararı aldık.'' dedi.

Abdurrahman Maksutlar listenin hazır olduğunu ancak liste konusunda kongreye kadar bir açıklama yapılmayacağını ifade etti.