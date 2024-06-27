fizy, müzik ve magazin serisi ‘Popcast’i duyurdu. Toplamda 11 sanatçıyı konuk edecek videocast serisi, müzik dünyasının popüler içerik üreticilerinden ve Pop Bizde adlı instagram hesabının sahibi Kaan Ölker’in moderatörlüğünde hazırlanacak.

Turkcell’in müzik platformu fizy, müzik ve magazin serisi ‘Popcast’i duyurdu. Popcast serisi, müzik ve magazin dünyasının popüler isimlerini bir araya getirecek. Hadise’nin konuk olduğu ilk bölümüyle kullanıcılar ile buluşan seride; Sefo, Simge, Demet Akalın, Can Bonomo, Derya Uluğ, Asil Gök, Gülben Ergen, Ece Seçkin, Bengü, İrem Derici ve Defne Samyeli gibi popüler isimler yer alıyor.

Her hafta yeni bir bölüm

Müzik dünyasının popüler içerik üreticilerinden Pop Bizde adlı instagram hesabının sahibi Kaan Ölker’in moderatörlüğünde hazırlanan Popcast, her hafta yeni bir bölümle, ücretsiz olarak fizy kullanıcılarıyla buluşacak. Sanatçıların müzik kariyerleri, magazin dünyasından eğlenceli anılar ve daha pek çok ilgi çekici içeriği barındıracak olan videcast serisiyle kullanıcılar, sanatçıların bilinmeyen yönlerine tanıklık etme fırsatı da bulacaklar.