14 ile 22 yaş aralığında, lisanslı 420 sporcunun katıldığı seçmeler, kulübün A takım ve altyapı antrenörleri eşliğinde titizlikle yürütüldü.

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İki gün süren seçmelerde, futbolcular 25’er dakikalık çift devreli maçlarda yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Seçme sürecini İnegölspor yönetim kurulu üyeleri de yakından takip etti.

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Seçmelerin ardından belirlenen isimler, önümüzdeki günlerde yapılacak detaylı değerlendirme sürecine alınacak.

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Kulüp yönetimi, seçmelere katılarak sahada mücadele eden tüm genç futbolculara teşekkür etti.

Kaynak: BÜLTEN