14 ile 22 yaş aralığında, lisanslı 420 sporcunun katıldığı seçmeler, kulübün A takım ve altyapı antrenörleri eşliğinde titizlikle yürütüldü.

İki gün süren seçmelerde, futbolcular 25’er dakikalık çift devreli maçlarda yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Seçme sürecini İnegölspor yönetim kurulu üyeleri de yakından takip etti.

Seçmelerin ardından belirlenen isimler, önümüzdeki günlerde yapılacak detaylı değerlendirme sürecine alınacak.

Kulüp yönetimi, seçmelere katılarak sahada mücadele eden tüm genç futbolculara teşekkür etti.