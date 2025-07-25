Bilecik ve Eskişehir’de yaşanan büyük yangın felaketi 7’den 70’e herkesi harekete geçirdi. Akın akın yangın bölgelerine giderek söndürme çalışmalarına destek veren İnegöllülere, ilçede üretim yapan Pınar Su firmasından da destek geldi. İlçede yaşayan Murat Yıldırım, Ramazan Yıldırım ve Savaş Şentürk'ün organizasyonu ile ihtiyaç malzemelerine yönelik düzenlenen kampanyaya Pınar Su grubundan destek geldi.



Pınar Su fabrikasına giden yardımsever gönüllüler koli koli suları yangın bölgesine ulaşacak araca yükledi. Savaş Şentürk, “Yangın bölgelerine ulaştırmak üzere yaptığımız su talebimize anında karşılık veren Pınar su ailesine çok teşekkür ederiz” dedi.