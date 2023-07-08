İnegölspor’, Gençlerbirliği’nden orta saha oyuncusu Serdarcan Eralp ile 1 yıllık anlaşma sağladı.



Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlumuz Saim Metinbaş, şunları söyledi:

“Yönetim kurulu olarak yoğun bir şekilde transfer görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Kulübümüze faydası dokunabilecek birçok oyuncu ile temas halindeyiz. Transfer konusunda ince eleyip sık dokuyoruz. Bugün 3. dış transferimizi gerçekleştirdik. 1.Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nden orta saha oyuncusu Serdarcan Eralp ile 1 yıllık anlaşma sağladık. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de Serdarcan kardeşimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biz kendisine güveniyoruz.”



Serdarcan Eralp ise İnegölspor’a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, “İnegöl gibi büyük bir camiada oynamak benim için şereftir. Elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım.”ifadelerini kullandı.