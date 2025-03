Hakemler: Gürkan Özbalkanlı, Eren Öksüzler, Mevlüt Bozok

İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse(Dk 88 Yusuf Alper Demirtaş) Batuhan Günaldı, Alican Özfesli(Dk 46 Mustafa Mete Tetik) Mete Sevinç, Ali Mert Aydın(Dk 89 Murat Can Tutal) Yusuf Tursun, Fatih Aktay(Dk 77 Hasan Alp Altınoluk) Sadık Arda Yılmaztürk(Dk 77 Ruhan Arda Aksoy)

Anagold 24 Erzincanspor: Yunus Emre Kırdal, Muhammet Özkal, Şamil Başaran(Dk 60 Enver Cenk Şahin) İrfan Akgün, Eralp Aydın, Emre Sağlık, Erol Can Akdağ, Muhammed Ali Çağlar(Dk 71 Arif Emre Eren) Hüsamettin Tut, Yasin Dülger, Doğukan Tuzcu

Sarı kartlar: Yusuf Tursun, Yusuf Alper Demirtaş, Mustafa Mete Tetik(İnegölspor) Muhammed Ali Çağlar, Enver Cenk Şahin, Eralp Aydın, Doğukan Tuzcu, Hüsamettin Tut(Erzincanspor)

Kırmızı kart:

Goller: İbrahim Can Köse(2), Fatih Aktay (İnegölspor) Muhammed Ali Çağlar, Yasin Dülger (Erzincanspor)

Maçtan önemli dakikalar

30'ncu dakikada Erzincanspor, serbest vuruş kazandı. Ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Muhammed Ali'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu.

38'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına giren Yusuf, yere düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen İbrahim'in vuruşu ağlarla buluştu.

55'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Fatih'in vuruşu ağlarla buluştu.

58'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan İbrahim Can'ın vuruşu ağlarla buluştu.

80'nci dakikada gelişen Erzincanspor atağında Yasin'in ceza sahası dışından sert vuruşu ağlarla buluştu.