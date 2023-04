İnegölspor’un kritik maçı öncesi prim desteğini açıklayan Kafkasspor Başkanı Celal Ter şu ifadeleri kullandı;

ÜST SIRALARA TIRMANIŞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

“Cumartesi günü ekibimiz Batman Petrolspor karşısında sezonun en önemli maçına çıkacak. Bu manada oyuncularımıza galip gelmeleri halinde sembolikte olsa 75 bin liralık prim desteği vermek istediğimi kulüp başkanımıza ilettim. İnşallah Batman’ı yenerek üst sıralara tırmanışımızı sürdürürüz. Ben ekibimize başarılar diliyorum. Kani başkana ve futbolcularımıza güveniyorum ve her zaman olduğu gibi her koşulda yanlarındayım. Cumartesi günü bizde ilçe stadında yerimizi alarak İnegölspor’umuza destek vereceğiz.”

TÜM TARAFTARLARIMIZI MAÇ BEKLİYORUZ

Kulüp Başkanımız Kani Ademoğlu ise şu ifadeleri kullandı: “Kafkasspor başkanımız Celal Ter kritik Batman Petrolspor maçı öncesi İnegölspor’umuzun yanında yer alarak 75 bin TL’lik bir prim açıkladı. Verdiği destek için şahsım, camiam ve yönetim kurulum adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun her zaman kulübümüzün yanında ve destekçisi oldu. İnşallah cumartesi günü sahamızda ağırlayacağımız Batman’ı yenerek, üst sıralara tırmanışımızı sürdüreceğiz. Tüm taraftarlarımızı da maçımıza bekliyoruz.”

KAFKASSPOR’A BAŞARILAR DİLİYORUM

“Pazar günü temsilcimiz Kafkasspor, Gebzespor ile şampiyonluk maçı oynayacak. Bizde İnegölspor camiası olarak o gün Kafkasspor’un yanında olacağız. Ben bütün taraftarlarımızı Pazar günü Bursa Atıcılar-3 sahasında temsilcimizin vereceği şampiyonluk mücadelesine davet ediyorum. Başkanıma tekrerdan vermiş olduğu destek için teşekkür ediyorum ve Gebzespor ile oynayacakları maçta başarılar diliyorum.”