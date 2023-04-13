Şampiyonluk için Doğan Spor'a beraberlik yeterken Turgutalp spor'un mutlak galip gelmesi gerekiyordu. 22 puanla lider olan Doğan Spor'u 2. sırada 20 puanla Turgutalp spor takip ediyordu.

Maça taraftarların yoğun bir ilgisi vardı.Trübinler hınca hınç dolu idi.

Saat 16.30 da Maçın hakemleri Bursa bölgesinden düdükte Onur Arı, yan bayrak Haldun Sevinç ve Halil Çakal idaresinde saha komiserlerimizden Kenan palut'un nezaretinde maç başladı.

Dakikalar 24'ü gösterirken Doğan sporun 4 numaralı oyuncusu Salih Kelebek ceza sahası içinde oluşan karambolu kafa şutu ile değerlendirerek Doğan spor'u 1-0 öne geçiren golü attı.

İlk yarı Dogan sporun 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı karşılıklı ataklarla maç devam ederken dakika 66 da Doğan spor, 18 numaralı oyuncusu Deniz Özge ile golu buldu.Ceza sahasının içinde topla buluşan Deniz kalecinin sağından topu ağlara gönderdi. Bu gol ile Doğan spor maçı 2-0 kazandı. 25 puan ile ligi lider bitiren Doğan Spor u15 bir üst kümeye yükseldi.