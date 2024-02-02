Birçok Süper Lig takımının ilgilendiği İnegölspor’un U14 oyuncusu Arda Karaömer’in transferi konusunda Galatasaray ile anlaşıldı.

Gösterdiği üstün performans neticesinde Milli Takıma seçilen U14 oyuncumuz Arda Karaömer, birçok Süper Lig ekiplerinin transfer listesine girmişti.

Yönetim kurulumuz ve altyapı hocalarımızın yapmış olduğu değerlendirme ve kulübümüzün menfaatleri göz önüne alınarak, Arda Karaömer’i Galatasaray’a transferine onay verildi.

Bugün Başkan Yardımcımız Fatih Yavuz ile İstanbul’a giden Arda Karaömer, kendini sarı kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Kulübümüzün gururu Arda Karaömer’e Milli Takım ve Galatasaray’da başarılar dileriz.

Kaynak: MURAT AVCI