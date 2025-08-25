Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Teknik Direktörümüz İsmail Güldüren, şunları söyledi:

“Rakibimiz Batman Petrol Spor bu ligin maddi olarak, oyuncu gücü olarak Fenerbahçesi. Hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Maçta öne de geçtik ama skoru koruyamadık. Biz yeni kurulan bir ekibiz. Bugün oynatmama adına bir oyun oynadık. Çünkü bu ligin yıldızlar topluluğuyla oynadık. Haftaya bizim dengimizde olan Karacabey ile oynayacağımız. İnşallah haftaya daha oynamaya yatkın bir oyun oynamak istiyoruz. Tabiî ki kat edecek çok yolumuz var. Oyuncularımı hepsine güveniyorum. Oyun olarak biraz daha üstüne koymak daha iyi oyunlar oynayacağız. Kadro derinliğimiz az. 14 kişi de olsak 15 kişi de olsak Allah’ın izniyle İnegölspor’u hedeflerine ulaştıracağız.”

Kaynak: BÜLTEN