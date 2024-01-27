TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren İnegölspor, bu haftayı bay geçerken rakip takımlarının karşılaşmaları sona erdi.
İŞTE MAÇ SONUÇLARI;
GMG Kastamonuspor 2-0 Fethiyespor,
Sarıyer 2-0 Karaman Futbol Kulübü
Motolux 68 Aksaray Belediye Spor 0-0 Belediye Derince Spor
Denizlispor 1 -2 Isparta 32 Spor
Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 3-0 Anagold 24erzincanspor
Düzce Cam Düzcespor 0-3 Amed Sportif Faaliyetler
Somaspor 2-1 Etimesgut Belediyespor
İskenderunspor A.Ş. 4-1 Uşak Spor A.Ş.
Menemen Futbol Kulübü 1-1 Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Bld. Gençlik ve Spor
Kaynak: SEHER YAŞA