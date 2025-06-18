2. Lig Beyaz Grupta mücadele edecek olan ekipler, İnegölspor, Karacabey Bld., Batman Petrol, 24Erzincanspor, Erbaaspor, Elazığspor, Şanlıurfaspor, Adana 01, İskenderunspor, Karaman FK, Kepezspor, Muğlaspor, Bucaspor 1928, Altınordu, Beyoğlu Yeni Çarşı, Beykoz Anadolu, Kastamonuspor, Sincan Bld Ankaraspor ve Ankaragücü olacak.

BATMAN PETROL

Geçtiğimiz yıl yine Beyaz Grupta mücadele eden Batman Petrolspor, 82 puanla şampiyon olan Sarıyer’in ardından 80 puanla ligi 2. sırada tamamlamıştı. Doğu ekibi geçtiğimiz İnegölspor’u 2 maçta da 2-1’lik skorlarla yenmeyi başardı. Batman Petrol bu sezonda şampiyonluğun en büyük adayları arasında gösteriliyor.

ANAGOLD ERZİNCANSPOR

Geçtiğimiz yıl yine Beyaz Grupta İnegölspor’un rakiplerinden biri olan Anagold 24 Erzincanspor, sezonu orta sıralarda tamamladı. Geçtiğimiz yıl evinde İnegölspor’u 2-1 yenen ekip, İnegöl’de oynanan maçı ise 3-2 kaybetti.

MERKÜR JET ERBAASPOR

Geçtiğimiz yıl 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden ekip ligi 47 puanla 10. sırada tamamladı. Ligin ilk yarısında kötü bir performans ortaya koyan ekip, ikinci yarıda aldığı flaş sonuçlarla dikkatleri üzerine çekmişti.

ELAZIĞSPOR

Geçen sezon 2. Lig kırmızı grupta mücadele eden Elazığspor şampiyonluğu Serik Belediyespor’a kaptırdı. Ligi 2. sırada tamamlayan ekip, yine bu sezonun favorileri arasında gösteriliyor.

ŞANLIURFASPOR

Geçen sezon 1. Ligde mücadele eden Şanlıurfaspor, küme düşen takımlar arasında yer aldı. Bu sezon performansı en çok merak edilen takımlar arasında yer alacak.

ADANA01 FK

Geçtiğimiz sezon İnegölspor’unda yer aldığı Beyaz grupta mücadele eden Adana 01 FK, ligi 65 puanla 4. sırada yer almıştı. İnegölspor deplasmanından 1-1’lik sonuçla dönen ekip, kendi sahasında ise bordo beyazlıları 4-1 yenmeyi başarmıştı.

İSKENDERUNSPOR

Geçen sezon yine Bordo Beyazlıların rakibi olan İskenderunspor ligi 50 puanla 7. sırada tamamladı. İnegöl’de 1 puan alan ekip, kendi sahasında ise 2-1 kazanarak 3 puanı alan taraf olmuştu.

KARAMAN FK.

Geçtiğimiz yıl Kırmızı grupta mücadele eden Karaman FK, ligi 44 puanla 11. sırada tamamladı.

KEPEZSPOR FUTBOL A.Ş

Geçtiğimiz yıl yine İnegölspor’un rakiplerinden biri olan Antalya temsilcisi, ligin 2. yarısında aldığı puanlarla ligde kalmayı başaran ekiplerden biri oldu. Kepezspor geçen sezonu 46 puanla 14. sırada tamamladı.

KARACABEY BELEDİYESPOR

Geçen sezon Kırmızı Grupta yer alan Karacabey Belediyespor ligi 58 puanla 6. sırada tamamlayarak play-off bileti almıştı.

BEYKOZ ANADOLU A.Ş

Geçtiğimiz yıl yine İnegölspor’un rakiplerinden biri olan Beykoz Anadolu A.Ş topladığı 53 puanla ligi 6. sırada tamamlayarak play-off bileti almıştı.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI

Geçtiğimiz sezon Kırmızı grupta mücadele eden Beyoğlu Yeni Çarşı topladığı 58 puanla ligi averajla 7. sırada tamamladı.

MUĞLASPOR

Geçtiğimiz yıl 3. Lig 2. Grupta şampiyon olan Muğlaspor, 2. Lige çıkmayı başarmıştı. 3. Ligde Kafkasspor’un rakibi olan Muğlaspor, bu kez İnegölspor’un rakibi olacak.

BUCASPOR

Geçen sezon yine Kırmızı Grupta mücadele eden Bucaspor, ligi 48 puanla 8. sırada tamamladı.

ALTINORDU

Geçtiğimiz sezon yine İnegöspor’un yer aldığı Beyaz Grupta mücadele eden Altınorduspor, play-off bileti alan ekiplerden biri olmuştu. Altınordu topladığı 59 puanlı sezonu 5. sırada tamamlamıştı.

KASTAMONUSPOR

Beyaz Grupta İnegöspor’un yeniden rakibi olan Kastamonuspor geçtiğimiz sezonda başarılı olan ekiplerden biri olmuştu. Topladığı 69 puanla sezonu 3. sırada tamamlayan ekip play-off oynamayı hak etmişti.

MKA ANKARAGÜCÜ

Geçtiğimiz sezon 1. Ligde mücadele eden MKE Ankaragücü ligden düşen takımlar arasında yer aldı. Bu sezon performansı en çok merak edilen takımlar arasında yer alacak.

SİNCAN BELEDİYE ANKARA

Geçtiğimiz sezon yine Beyaz Grupta mücadele eden Sincan Belediye Ankaraspor sezonu orta sıralarda tamamladı.