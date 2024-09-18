İnegölspor, Ortakçı Cam Anonim Şirketi ile şort sponsorluk anlaşması imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine İnegölspor Başkanı Abdurrahman Maksutlar, Asbaşkan Ali Şahin, Ortakçı Cam A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Alican Ortakçı ile Başkan Yardımcısı Bertan Ortakçı katıldı.



İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Abdurrahman Maksutlar, destekleri için Ortakçı Cam A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Alican Ortakçı ile Başkan Yardımcısı Bertan Ortakçı’ya teşekkür ederek, “Sağ olsunlar her sezon kulübümüze ciddi anlamda destek veriyorlar.

Bu sezonda desteklerini arttırarak sürdürdüler. Ortakçı Cam firması şehrimizin en önemli markalarından bir tanesi. Şehrimizin önemli bir firmasının reklamını formamızda taşımamızda bizim için gurur verici. Verdikleri destekten dolayı kendilerine tekrar çok teşekkür ederim” dedi.

Daha sonra söz alan Ortakçı Cam A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Alican Ortakçı ise İnegölspor’a sponsor olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “ Ortakçı Cam olarak her zaman sporun ve sporcunun destekçisi olmaya özen gösteriyoruz. Bu manada şehrimizin en önemli markası olan İnegölspor’a şort sponsoru olmak istedik. İnegölspor’umuza ligde başarılar dileriz” şeklinde konuştu.