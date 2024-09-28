İnegölspor’umuzun, stat isim sponsoru Pera Mimari oldu ve stat ismimiz Pera Park İnegöl İlçe Stadyumu olarak değişti.

Kulüp tesislerimizde düzenlene imza törenine Kulüp Başkanımız Abdurrahman Maksutlar, Kulüp Müdürümüz Yavuz Memiş ve Pera Mimari Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Boz katıldı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan Kulüp Başkanımız Abdurrahman Maksutlar, kulübümüze kalıcı gelir sağlamak adına stadyum isim sponsorluğu için Pera Mimari ile anlaştıklarını belirterek, “Yönetim kurulu olarak kulübümüze kalıcı gelir sağlamak adına stadyum isim sponsorluğu için görüşmelerimiz vardı. Görüşmelerimiz neticesinde Pera Mimari ile 1 sezonluk anlaşma sağladık. Bu anlaşma İnegölspor’umuzun tarihinde bir ilk oldu ve stadyumumuz adı Pera Park İnegöl İlçe Stadyumu oldu. Anlaşmamızın hem camiamıza hem de Pera Mimari firmasına hayırlı olmasını diliyoruz. Forma sponsorluğu içinde görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda forma sponsorluğumuzu da sonuçlandıracağız.”dedi.



Pera Mimari Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Boz ise İnegölspor tarihine geçtikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, “Firma olarak daha önce İnegölspor’umuza forma kol sponsoru olmuştuk. Geçtiğimiz sezonda ilçe stadına tribün isim sponsorlu olmuştuk. Bu sezonda stadyum isim sponsoru olmak istedik. Böylesine tarihsel bir anlaşmaya imza atmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Anlaşmamın hem firmamıza hem de İnegölspor camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”şeklinde konuştu.