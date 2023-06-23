TFF 2.Lig'de sezon 26-27 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak ve normal sezon 4 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

İnegölspor’un da yer aldığı Kırmızı Grupta, 68 Aksaray Belediyespor, Amed Sportif Faaliyetler, Anagold 24 Erzincanspor, Arnavutköy Belediye, Belediye Derincespor, Denizlispor, Düzcespor, Etimesgut Belediyespor, Fethiyespor, Iğdır Futbol Kulübü A.Ş, Isparta 32 spor, İskenderunspor, Karaman Futbol kulübü, Menemen Futbol Kulübü, Sarıyer, Somaspor ve Uşakspor A.Ş. yer alıyor.

İNEGÖLSPOR

İnegölspor, geçtiğimiz sezon2. Lig Beyaz Grupta ligi 11. sırada bitirdi. Oynadığı 36 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 17 mağlubiyet alan temsilcimiz, ligi 47 puanla tamamladı.

68 AKSARAY BELEDİYESPOR

68 Aksaray Belediyespor, geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig 3. Grupta şampiyon olarak 2. Lige çıktı. Oynadığı 34 maçta 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan 68 Aksaray Belediyespor, ligi 73 puanla şampiyon olarak tamamladı.

AMED SPORTİF FAALİYETLER

Amed Sportif Faaliyetler, İnegölspor’unda bulunduğu 2. Lig Beyaz Grupta ligi 4. sırada bitirdi. Oynadığı 36 maçta 17 galibiyet 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan Amed, ligi 60 puanla tamamladı.

ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR

Anagold 24 Erzincanspor, 2. Lig Beyaz Grupta ligi 5. sırada bitirdi. Oynadığı 36 maçta 16 galibiyet 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan Erzincanspor, ligi 58 puanla tamamladı.

ARNAVUTKÖY BELEDİYE

Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor, 2. Lig Beyaz Grupta ligi 13. sırada bitirdi. Oynadığı 36 maçta 12 galibiyet 10 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan Arnavutköy, ligi 46 puanla tamamladı.

BELEDİYE DERİNCESPOR

Belediye Derincespor, geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig 1. Grupta 2. olarak ligi bitirdi. Grupta oynadığı 34 maçta 18 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Derincespor, ligi 66 puanla tamamladı. Derincespor, Play-Off Finali'nde 52 Orduspor FK'yı penaltılar sonucunda 6-5 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi.

ALTAŞ DENİZLİSPOR

Denizlispor, geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig’de ligi 18’nci sırada bitirerek 2. Lige düştü. Ligde 36 maç oynayan Denizlispor, 7 galibiyet, 5 beraberlik, 24 mağlubiyet alarak ligi 23 puanla tamamladı.

DÜZCESPOR

Düzcespor, geçtiğimiz sezon 2. Lig Beyaz Grupta 8. olarak ligi bitirdi. Oynadığı 36 maçta 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak ligi 52 puanla tamamladı.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR

Etimesgut Belediyespor, geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı Grupta 13. olarak ligi bitirdi. Oynadığı 38 maçta 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak ligi 45 puanla tamamladı.

FETHİYESPOR

Fethiyespor, geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı Grupta 8. olarak ligi bitirdi. Oynadığı 38 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak ligi 55 puanla tamamladı.

IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

Iğdır Futbol Kulübü A.Ş., geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig 2. Grupta şampiyon olarak 2. Lige çıktı. Oynadığı 32 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Iğdır FK, ligi 71 puanla şampiyon olarak tamamladı.

ISPARTA 32 SPOR

Isparta 32 spor, geçtiğimiz sezon 2. Lig Beyaz Grupta 12. olarak ligi bitirdi. Oynadığı 36 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak ligi 46 puanla tamamladı.

İSKENDERUNSPOR

İskenderunspor, geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı Grupta 3. olarak ligi bitirdi. Oynadığı 38 maçta 23 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak ligi 77 puanla tamamladı.

KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ

Karaman Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig 2. Grupta ligi 4. sırada bitirdi. Play-off finalinde Alanya Kestelspor'u 2-1 mağlup ederek 2. Lig'e yükselen Karaman FK, oynadığı 32 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak ligi 65 puanla tamamladı.

MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ

Menemen Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon 2. Lig Beyaz Grupta 9. olarak ligi bitirdi. Oynadığı 36 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak ligi 51 puanla tamamladı.

SARIYER

Sarıyer, geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı Grupta 15. olarak ligi bitirdi. Oynadığı 38 maçta 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 16 mağlubiyet alarak ligi 42 puanla tamamladı.

SOMASPOR

Somaspor, geçtiğimiz sezon 2. Lig Beyaz Grupta 7. olarak ligi bitirdi. Oynadığı 36 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak ligi 57 puanla tamamladı.

AFC KABLO KANALLARI UŞAK SPOR A.Ş.

Uşakspor A.Ş., geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı Grupta 16. olarak ligi bitirdi. Oynadığı 38 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 21 mağlubiyet alarak ligi 33 puanla tamamladı.