TFF 2.Lig'de sezon 26-27 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak ve normal sezon 4 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.
Bursaspor’un da yer aldığı Beyaz Grupta, Diyarbekirspor, Vanspor, 1461 Trabzon, Adıyaman, Yeni Mersin İY, Kırşehirspor, Afjet Afyonspor, Serik Belediyespor, Nazilli Belediyespor, Altınordu, Bucaspor, Ankara Demir, Ankaraspor, Zonguldak Kömürspor, Kırklarelispor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Esenler Erokspor yer alıyor.
BURSASPOR
Bursaspor, geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı grupta ligi 14. sırada tamamladı. Ligde oynadığı 36 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak ligi 46 puanla bitirdi.
Diyarbekirspor, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili vuran deprem felaketinin ardından ligden çekilme kararı almıştı. Bu sezon Diyarbekirspor, 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek.
Vanspor, geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı grupta ligi 5. sırada tamamladı. Ligde oynadığı 38 maçta 21 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak ligi 74 puanla bitirdi.
1461 TRABZON
1461 Trabzon, geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı grupta ligi 4. sırada tamamladı. Ligde oynadığı 38 maçta 22 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak ligi 74 puanla bitirdi.
Adıyaman FK, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili vuran deprem felaketinin ardından ligden çekilme kararı almıştı. Bu sezon Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş., 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek.
EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.
Yeni Mersin İ.Y., geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig 1. Grupta şampiyon olarak 2. Lige çıktı. Oynadığı 34 maçta 19 galibiyet, 11 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Yeni Mersin, ligi 68 puanla şampiyon olarak tamamladı.
Kırşehirspor, geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı grupta ligi 11. sırada tamamladı. Ligde oynadığı 38 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak ligi 48 puanla bitirdi.
AFJET AFYONSPOR
Afjet Afyonspor, geçtiğimiz sezon 2. Lig Beyaz grupta ligi 10. sırada tamamladı. Ligde oynadığı 36 maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak ligi 47 puanla bitirdi.
Serik Belediyespor, geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı grupta ligi 10. sırada tamamladı. Ligde oynadığı 38 maçta 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak ligi 50 puanla bitirdi.
EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR
Nazilli Belediyespor, geçtiğimiz sezon 2. Lig Beyaz grupta ligi 15. sırada tamamladı. Ligde oynadığı 36 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak ligi 46 puanla bitirdi.
Altınordu, geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'i 16. sırada bitirerek 2. Lige düştü. Ligde oynadığı 36 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 19 mağlubiyet alarak ligi 35 puanla bitirdi.
Bucaspor, geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı grupta ligi 2. sırada tamamladı. Ligde oynadığı 38 maçta 24 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak ligi 81 puanla bitirdi.
Ankara Demir, geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı grupta ligi 6. sırada tamamladı. Ligde oynadığı 38 maçta 20 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak ligi 71 puanla bitirdi.
Ankaraspor, geçtiğimiz sezon 2. Lig Beyaz grupta ligi 6. sırada tamamladı. Ligde oynadığı 36 maçta 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak ligi 58 puanla bitirdi.
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
Zonguldak Kömürspor, geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı grupta ligi 9. sırada tamamladı. Ligde oynadığı 38 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak ligi 53 puanla bitirdi.
WEECOINS KIRKLARELİSPOR
Kırklarelispor, geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı grupta ligi 12. sırada tamamladı. Ligde oynadığı 38 maçta 10 galibiyet, 16 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak ligi 46 puanla bitirdi.
BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
Beyoğlu Yeni Çarşı, geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig 3. Grupta 4. Olarak ligi bitirdi. Play-off final maçında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, Kepez Belediyespor'u 1-0 yenerek 2. Lige çıktı. Oynadığı 34 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Beyoğlu, ligi 59 puanla tamamladı.
ESENLER EROKSPOR
Esenler Erokspor, geçtiğimiz sezon 2. Lig Beyaz grupta ligi 3. sırada tamamladı. Ligde oynadığı 36 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak ligi 62 puanla bitirdi.