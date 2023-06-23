TFF 2.Lig'de sezon 26-27 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak ve normal sezon 4 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

Bursaspor’un da yer aldığı Beyaz Grupta, Diyarbekirspor, Vanspor, 1461 Trabzon, Adıyaman, Yeni Mersin İY, Kırşehirspor, Afjet Afyonspor, Serik Belediyespor, Nazilli Belediyespor, Altınordu, Bucaspor, Ankara Demir, Ankaraspor, Zonguldak Kömürspor, Kırklarelispor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Esenler Erokspor yer alıyor.

BURSASPOR

Bursaspor, geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı grupta ligi 14. sırada tamamladı. Ligde oynadığı 36 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak ligi 46 puanla bitirdi.

DİYARBEKİRSPOR

Diyarbekirspor, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili vuran deprem felaketinin ardından ligden çekilme kararı almıştı. Bu sezon Diyarbekirspor, 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek.

BITEXEN VAN SPOR FK

Vanspor, geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı grupta ligi 5. sırada tamamladı. Ligde oynadığı 38 maçta 21 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak ligi 74 puanla bitirdi.

1461 TRABZON

1461 Trabzon, geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı grupta ligi 4. sırada tamamladı. Ligde oynadığı 38 maçta 22 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak ligi 74 puanla bitirdi.

ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

Adıyaman FK, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili vuran deprem felaketinin ardından ligden çekilme kararı almıştı. Bu sezon Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş., 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek.

EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.

Yeni Mersin İ.Y., geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig 1. Grupta şampiyon olarak 2. Lige çıktı. Oynadığı 34 maçta 19 galibiyet, 11 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Yeni Mersin, ligi 68 puanla şampiyon olarak tamamladı.

KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ

Kırşehirspor, geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı grupta ligi 11. sırada tamamladı. Ligde oynadığı 38 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak ligi 48 puanla bitirdi.

AFJET AFYONSPOR

Afjet Afyonspor, geçtiğimiz sezon 2. Lig Beyaz grupta ligi 10. sırada tamamladı. Ligde oynadığı 36 maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak ligi 47 puanla bitirdi.

SERİK BELEDİYESPOR

Serik Belediyespor, geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı grupta ligi 10. sırada tamamladı. Ligde oynadığı 38 maçta 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak ligi 50 puanla bitirdi.

EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR

Nazilli Belediyespor, geçtiğimiz sezon 2. Lig Beyaz grupta ligi 15. sırada tamamladı. Ligde oynadığı 36 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak ligi 46 puanla bitirdi.

ALTINORDU

Altınordu, geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'i 16. sırada bitirerek 2. Lige düştü. Ligde oynadığı 36 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 19 mağlubiyet alarak ligi 35 puanla bitirdi.

BUCASPOR 1928

Bucaspor, geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı grupta ligi 2. sırada tamamladı. Ligde oynadığı 38 maçta 24 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak ligi 81 puanla bitirdi.

ANKARA DEMİRSPOR

Ankara Demir, geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı grupta ligi 6. sırada tamamladı. Ligde oynadığı 38 maçta 20 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak ligi 71 puanla bitirdi.

ANKARASPOR

Ankaraspor, geçtiğimiz sezon 2. Lig Beyaz grupta ligi 6. sırada tamamladı. Ligde oynadığı 36 maçta 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak ligi 58 puanla bitirdi.

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR

Zonguldak Kömürspor, geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı grupta ligi 9. sırada tamamladı. Ligde oynadığı 38 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak ligi 53 puanla bitirdi.

WEECOINS KIRKLARELİSPOR

Kırklarelispor, geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı grupta ligi 12. sırada tamamladı. Ligde oynadığı 38 maçta 10 galibiyet, 16 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak ligi 46 puanla bitirdi.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.

Beyoğlu Yeni Çarşı, geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig 3. Grupta 4. Olarak ligi bitirdi. Play-off final maçında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, Kepez Belediyespor'u 1-0 yenerek 2. Lige çıktı. Oynadığı 34 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Beyoğlu, ligi 59 puanla tamamladı.

ESENLER EROKSPOR

Esenler Erokspor, geçtiğimiz sezon 2. Lig Beyaz grupta ligi 3. sırada tamamladı. Ligde oynadığı 36 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak ligi 62 puanla bitirdi.