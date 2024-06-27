Bugün yapılacak olan genel kurulda İnegölspor yönetimine seçilmesi beklenen Abdurrahman Maksutlar’ın yeni yönetim listesi belli oldu.

İnegölspor’ yönetimine aday olan Abdurrahman Maksutlar başkanlığındaki yeni yönetim kurulundaki 17 kişiden oluşan yönetim listesi son şeklini aldı. İşte son liste;

Ali Şahin, Arda Armağan, Aziz Bolat, Bekir Ergün, Burak Gönül, Cavit Ünalan, Cihan Bozacılar, Mustafa Arıcı, Korhan Kaynakçı, Mustafa Ünlüyol, Okan Ergül, Serkan Bak, Serkan Değirmenci, Sinan Taylan, Tufan Tutum, Turgut Başdinç, Volkan Kardaş.

Kaynak: HABER MERKEZİ