İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, her yıl ramazan ayında geleneksel hale getirdikleri bir etkinliğe bu yıl da imza attı. Rumeli yöresi kıyafetleri giyen gençler tef, darbuka, akordiyon ve klarnetle Balkan müziklerini çalarak, sahur vakti sokak sokak dolaştı.

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İlçe sakinlerini sahura, Rumeli ezgileriyle uyandıran dernek üyeleri, yöresel halk oyunlarını da oynadı. Yöresel folklor gösterileriyle sahura renk katan gençler, pencerelere çıkan vatandaşlar tarafından alkışlandı.
Büyük beğeni toplayan ekip, Rumeli ezgileri eşliğinde oyunlar oynayarak yaklaşık 5 kilometre yürüdü.

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Ekipte yer alan görme engelli akordiyon sanatçısı Hüseyin Şentürk de, çaldığı ezgilerle alkış aldı. 
Süleymaniye Mahallesi sakinleri ise sokak sokak dolaşan ve yöresel halk oyunlarını sergileyen gençlere, evlerinde yaptıkları börek ve tatlılardan ikram etti. 
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Ekip, 2 saat süren etkinlikte toplanan böreklerle sahurlarını yaptı.

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Etkinlik öncesi konuşan İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serdar Ay, "Dernek olarak sahur programı düzenledik. Bu akşam Ramazan davulcularının yerine, bu akşam kültürel kıyafetlerimizli Folklor ekibimizle İnegöllüleri sahura kaldırıyoruz. Bizim derneğimizde bu bir gelenek oldu. Her ramazan ayında yapıyoruz. Biraz gürültü yapacağız. Herkesten helallik istiyoruz." dedi.

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Muhabir: Şerife Öz