Gazetemize yaptığı açıklamada İnegöl’e kadın elinin değmesi gerektiğini belirten İYİ Parti İnegöl Belediye Başkan Adayı Sevda Özcan, ilçede kaderine terk edilmiş birçok yayla olduğunu ve artık bu yaylarının turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Yayla Kent Projesi hakkında bilgi veren Özcan, “İnegöl’ümüz, yayla turizmi açısından oldukça cazip bölgedir. Buna karşılık ilçe sınırları içeresinde yer alan birçok yayla alanı kaderine terk edilmiş durumdadır. Bizler seçilmemiz halinde bu bölgelerin resmi anlamda yayla statüsüne alınması ve yaylarını doğaya zarar vermeyecek şekilde turizme açılması noktasında çalışmaları hemen başlatacağız. İnegöl sınırlarında yer alan Taraklı, Bataklı, Arapoturağı, Alaçam, Eğrelti, Yanaklı, Paşaçayırı, Çiçek, Ardıçlı, Paşaalan, Gökgeliş, Sarıçayır ve arpalık yaylaları ile düzensiz mesire alanlarını dünya turizmine açacağız. Bungalow tarzı konaklama yerleri, karavan parklar, kamp alanları, kafe ve köy pazarlarının içerisinde yer alacağı yaylar kentler kuracağız. Hatta yayla kentlerimizin bir kaçını sağlık turizmine kazandıracağız. Yayla kentler bölge köylerimiz başta olmak üzere, yılda gelecek 500 bine yakın yerli ve yabancı turistle İnegöl ve ülke ekonomisine ciddi gelir getirecek” diye konuştu.