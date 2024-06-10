Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi’nin silah arkadaşı, İnegöl’ün Fatihi Turgut Alp, kabrinin bulunduğu Turgutalpköy’de düzenlenen anma programında dualarla anıldı. İnegöl halkının büyük ilgi gösterdiği programda, Tarihi Mehter gösterisi coşkuya coşku kattı.

Osmanlı’nın kuruluşuna beşiklik etmiş, içerisinde bulunan tarihi değerlerle adeta geçmişi günümüze taşıyan İnegöl’de, şehri Bizans’ın elinden alarak Türk yurdu yapan ve bu yönüyle İnegöl’ün Fatihi olarak bilinen Turgut Alp, Pazar günü kabrinin bulunduğu Turgutalpköy’de düzenlenen programla anıldı. Geçtiğimiz yıl Bursa Valiliği ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde 700 yıllık türbesi restore edilerek yeniden ayağa kaldırılan Turgut Alp’in anma programına ilçe halkının ilgisi yoğun oldu. Turgut Alp’in ruhuna misafirlere ikramların yapıldığı programda, Tarihi İnegöl Mehteri de marşlarıyla mest etti.

İnegöllüler akın etti

Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi’nin silah arkadaşı, Osmanlı’nın devlet olma yolunda verdiği mücadeleyle bu anlamda önemli bir isim olan Turgut Alp’in aynı zamanda adını da taşıyan Turgutalpköy Mahallesinde bulunan türbesinde yapılan programa ilgi yoğun oldu. Yüzlerce insan türbeye gelerek dualar etti. Protokolün de katıldığı anma programı Kuran-ı Kerim tilavetleri ile başladı. Ardından kısa bir selamlama konuşması yapan Turgutalpköy Muhtarı Gökhan Efe, “Turgut Alp’i anma programına katılan ve destek veren herkese teşekkür ederim. Bugün birlik ve beraberlik içerisinde atalarımızı en güzel şekilde anacağız” şeklinde konuştu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise “Köylerimizde düzenlenen anma programları ve şenliklere katılıyoruz. Bugün Turgutalp mahallemizdeyiz. Burada metfun bulunan Turgut Alp’in İnegöl için çok özel bir anlamı var. Bu toprakların fethedilmesinde, kazanılmasında fatihliğini yapmış olan Turgut Alp, şehrimizin önemli bir kahramanı. Hemen alanın yan tarafında bulunan noktada türbesi yer alıyor. Geçtiğimiz yıl buraları tanıtmak adına çok güzel bir program icra etmiştik. Bugün de bunun devamında Turgut Alp’i anmak, anlamak ve gerçekten geleceğimize daha iyi yön verebilmek adına bu programlarımıza devam ediyoruz” dedi.

“Ayak bastığımız toprakları tanıtmamız gerekiyor”

İnegöl’ün değerlerine de değinen Taban, “İnegöl’ümüzün bağrında çok sayıda değer yatıyor. İshak Paşa, Baykoca, Samsa Çavuş, Yiğit Alp, Akbıyık Sultan, Genç Ali, Turgut Alp, hemen yanı başımızda Babasultan gibi pek çok önemli kahramanlarımız var. Onların her birini bizler İnegöl Belediyesi olarak topluma tanıtma gibi bir sorumluluğumuz var. Ayak bastığımız toprakları tanımamız, tanıtmamız gerekiyor. Bugün de bu programda emeği geçen, katkı sunan, katılarak burada bizlerle olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İnegöl de tarihin başladığı noktalardan biri”

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da “Bulunduğumuz bu yer, İnegöl için tarihin başladığı noktalardan biri. Çok kıymetli topraklar. Ecdadımız bin yıl önce Anadolu coğrafyasına gelmişler, bin yıldır bu coğrafyayı yurt edinmişler, bu coğrafyayı imar etmişler ve o günün haçlı seferleri içerisinde İslam coğrafyasını koruyan, İslam’ın bayraktarlığını yapan, muhafızlığını yapan ecdadın torunları olarak bu coğrafyada var olmuşuz. O gün de tüm dünyada zulüm varmış, o gün de haçlı seferlerinin hedefi Kudüs, Filistin’miş Bugün de bakıyoruz bu zulüm ve haçlı seferleri devam ediyor. Bizler de ecdadımız gibi bunlara karşı mücadelemizi vermeye devam ediyoruz. Ecdadımız bizlere böyle anlamlı bir coğrafyayı ve böyle anlamlı bir dava şuurunu bıraktı. İnegöl Belediyemiz de geçtiğimiz yıl burayı Turgut Alp’e yakışır bir hale getirdi. Ben Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” idedi.

Konuşmalar sonrası anma programı yapılan dualar, akabinde Tarihi İnegöl Mehterinin eşsiz gösterisi ve ikramlarla devam etti.