İnegöl Belediyesi’nin 2029 vizyonunu oluşturmak adına çalışmalarına başladığı 5 yıllık Stratejik Plan hazırlıkları kapsamında 2 gün süren çalıştay gerçekleştirildi. Muhtarlar, STK temsilcileri ve Meclis Üyeleri ile belediye personelinin katıldığı 4 ayrı oturumda yapılan çalıştaylarda, İnegöl’ün gelecek 5 yılının planlaması için istişareler yapıldı.

İnegöl Belediyesi’nde yeni dönemin planlamasına Nisan ayı itibariyle başlandı. 2024-2029 dönemini kapsayan Stratejik Plan için belediyede görevli yönetici ve personelden oluşan 66 kişilik Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu kurulmasının ardından, İnegöl Belediyesi Daire Müdürleri ve her müdürlükten ilgili personeller ile Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirilen akademisyenler Doç. Dr. Zerrin Fırat ve Öğretim Görevlisi Yasemin Özdemir nezaretinde Stratejik Plan çalışmalarının startı verilmişti. Mevzuat gereği Eylül ayında taslağı tamamlanarak meclise sunulması gereken Stratejik Planın şehrin tüm dinamiklerinin fikir ve görüşleri alınarak ortak akılla oluşturulması için 2 gün boyunca 4 farklı oturumda gerçekleştirilen Stratejik Plan Çalıştayı yapıldı.

Şehrin gelecek 5 yılının planlandığı çalıştay kapsamında Salı günü Muhtarlar ve Belediye Personeli, Çarşamba günü ise STK temsilcileri ve Meclis Üyeleri olmak üzere 4 ayrı oturum gerçekleştirildi. İnegöl Belediyesi’nin 2029 vizyonu kapsamında yapılan çalıştaylarda, tüm kesimlerin fikir ve önerileri masaya yatırıldı. Belediye Başkanı Alper Taban da yapılan çalıştaylara katılarak katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Bu uygulamayla katılımcı yönetim anlayışını Stratejik Plan hazırlığında da ortaya koyan İnegöl Belediyesi, toplumu temsil eden kanaat önderlerinin talep, öneri, şikayet ve fikirlerini tek tek not aldı. İç ve dış paydaşlarla yol haritasının belirlenmesi üzerine istişareler yapıldı. Akademisyenler Doç. Dr. Zerrin Fırat ve Öğretim Görevlisi Yasemin Özdemir’in anlatımlarıyla sürece destek verdiği çalıştayda, İnegöl’ün 5 yıllık planlamasının taslağı oluşturuldu.

Stratejik Plan Çalıştayına ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “Vatandaşlarımızın teveccühü ile yeniden göreve seçildik. Geçtiğimiz dönem zor bir zaman diliminden geçtiğimizi ifade edebilirim. Pandemi, ekonomik şartlar, deprem İçerisinde bulunduğumuz dönem de yine biraz daha ekonomik kısıtların olduğu bir dönem. Hükümetimiz yaklaşık 3 yıl devam edecek bir tasarruf genelgesi yayınladı. Bunu sadece belediyelere değil, tüm kamu kurumlarına gönderdi. Uygulanma noktasında da genelge yayınlandı. Bizler de buna uymak durumundayız. Tabi bu değildir ki biz plan yapmayacağız, yatırım yapmayacağız, iş yapmayacağız. Elbette ki hızlıca planlamamızı yaparak hangi yıl neyi yapmak istiyorsak bunları o plan içerisine işleyeceğiz. Burada da bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Planlamanın ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışıyla yapılmasını istediklerini kaydeden Başkan Taban, “Biz önümüzdeki 5 yıl içerisinde ne yapmak istiyoruz, şehrimizin ihtiyaçları nelerdir bunun fotoğrafını çekmek istiyoruz. Bunu da daha böyle teknik bir çalışmayla yapmak istiyoruz. Geçen dönem de benzer şekilde akademisyenlerimizin de katkılarıyla bu çalışmaları hazırlamıştık. Stratejik planı ben önemsiyorum. Bazı belediyeler dışarıdan firmalarla anlaşıyor, dışarıdan birileri gelip sizin planlamanızı yapıyor. Biz bunu kendimiz yapmayı tercih ediyoruz. Bize birileri hazır reçete yazmasın, reçete neyse biz bunu çıkarıp uygulayalım. Bugün itibariyle de işin fotoğrafını çekme noktasında muhtarlarımızla, STK temsilcilerimizle, belediye personellerimizle ve meclis üyelerimizle bir araya gelerek istişarelerimizi yaptık. Burada herkesin fikrini ifade etmesi adına bir ortam oluşturduk. Tüm şehri kucaklayıcı bir çalışma olmuş olacak. Tespit edilen konular üzerinde de çalışma planımızı hazırlamış olacağız. Ben katkı ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.