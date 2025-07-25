İnegöl Rumeli Kültür Derneği, 20-23 Temmuz 2025 tarihleri arasında Kuzey Makedonya'nın Gostivar kentinde düzenlenen 5. Rudina Uluslararası Folklor Festivali’ne katılarak büyük bir gurur yaşadı.

Balkan coğrafyasının kalbinde gerçekleşen bu anlamlı festivalde, Rumeli’nin zengin halk dansları, kültürümüzün otantik ezgileri ve Türkiye ile İnegöl’ün köklü gelenekleri coşkulu bir şekilde sahnelendi.

Festival, Türkiye’nin yanı sıra İspanya, Bosna Hersek, Hırvatistan, Kosova, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'dan gelen halk dansları ekiplerinin katılımıyla uluslararası bir kültür şölenine dönüştü. İnegöl Rumeli Kültür Derneği, festivalde “En Özel Ekip” ödülüne layık görüldü.

Etkinlik kapsamında, Rumeli Kültür Derneği yönetimi Gostivar, Tetova ve Çegran şehirlerinin belediye başkanlarıyla da bir araya geldi. Görüşmelerde karşılıklı hediye takdimleri gerçekleşti ve fikir alışverişinde bulunuldu.

Dernek Başkanı Serkan Ay, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çıktığımız bu yolda, birlikte varız, birlikte yaşatıyoruz! Sloganıyla devam ediyoruz."

Ayrıca, festival heyetinde yer alan Başkan Yardımcıları Ayhan Güleç ve Zekai Sürer’e, Halk Dansları Sorumlusu Serdar Ay’a ve eğitmenler Meryem Bal ile Hüseyin Şaşmazer’e teşekkür eden Serkan Ay, “Sadece gösteri değil, kültürlerin buluşması! Dostluklar kuruyor, geleneklerimizi paylaşıyoruz. Bu festivalin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz dedi." dedi.