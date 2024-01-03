İnegöl Belediyesi tarafından şehrin 8 noktasına konulan hava kalitesi ölçüm cihazlarında çıkan değerlerde 1 noktada ‘Çok tehlikeli’, 1 noktada ‘Tehlikeli’, 1 noktada ‘Kötü’, 2 noktada ise ‘Sağlıksız’ boyutuna ulaştı. Esentepe Mahallesi, Şehir Parkında ve OSB’deki cihazlar etkin değilken, 5 noktada değerler alınmaya devam ediyor.

Bugün yapılan ölçümlerde Mahmudiye Mahallesinde (430) değerler ‘Çok tehlikeli’ olarak verilirken, Cumhuriyet Mahallesinde (437) değerler ‘Tehlikeli’, Cuma Mahallesinde (229) Kötü, Huzur Mahallesinde (187) ‘Sağlıksız’, Turgutalp Mahallesi ise (192) ‘Sağlıksız’ olarak ölçüldü.

Hava kirliliği, insan sağlığı üzerinde önemli olumsuz etkilere sahip. Hava kirliliği, solunum yolu hastalıklarına, kalp hastalıklarına, kansere ve hatta erken ölüme neden olabiliyor.

ACİLE AKIN ETTİLER

Yaşanan hava kirliliği nedeniyle hasta olan vatandaşlar Acil servise akın etti.

İnegöl'de yaşanan salgın nedeniyle hastanenin Acil servisinde pandemi yoğunluğu yaşanıyor.

İnegöl'de soğuk algınlığı salgını vatandaşları adeta süründürüyor. Şiddetli öksürük, bulantı, kusma, yüksek ateş, halsizlik gibi şikayetlerle hasta olan vatandaşlar, acilin yolunu tuttu. Süründüren hastalığa yakalanan vatandaşlar, Acil serviste yoğunluk oluşturuyor. Vatandaşların yoğunluğu nedeniyle doktorlar hizmet vermekte zorlanıyor.