İnegöl'ün büyük hayırseverlerinden Konukoğlu ailesi Türkiye'nin vergi rekortmenleri arasında önemli sırada yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2023 yılı gelir vergisi ve kurumlar vergisi rekortmenlerini açıkladı.

İnegöl'de önemli yatırımların yanısıra eğitime okullar kazandıran Konukoğlu ailesi ilk 100'e girdi.

Hakan Konukoğlu 57. sırada yer alırken, Adil Sani Konukoğlu 75., Fatih Konukoğlu 76., Abdulkadir Konukoğlu 77., Zeki Konukoğlu ise 90. Sırada yerini aldı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT