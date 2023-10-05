Marmara Belediyeler Birliği tarafından gerçekleştirilen Marmara Urban Forum/Marmara Uluslararası Kent Forumu’na (MARUF) bu yıl İnegöl Belediyesi de iki projeyle katıldı. Baykoca Rehber Gezi Aracı ve Sokak Dönüşümü Çocuk Dostu Sokak uygulaması büyük beğeni topladı.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından uluslararası düzeyde iki yılda bir gerçekleştirilen ülkemizin ilk ulusal kent forumu “Marmara Urban Forum/Marmara Uluslararası Kent Forumu” (MARUF) bu yıl 4-7 Ekim tarihleri arasında Çözüm Üreten Kentler ana temasıyla gerçekleştirildi. MARUF’ta bu yıl İnegöl Belediyesi de 2 projeyle yerini aldı. Gerçekleştirilen başvurular neticesinde İnegöl Belediyesi’nin Baykoca Rehber Gezi Aracı (REGA 2. Prototip) ve Sokak Dönüşümü Çocuk Dostu Sokak Uygulaması MARUF’ta katılımcıların beğenisine sunuldu.

BAYKOCA REGA II. PROTOTİP BEĞENİ TOPLADI

MARUF’ta yapılan sunumda yerel yönetimler düzeyinde bir ilk olan Baykoca Rehber Elektrikli Gezi Aracı projesinin II. prototip üretiminde sona doğru yaklaşıldığı ifade edildi. Test çalışmalarına başlanan projenin tüm detaylarıyla anlatıldığı MARUF 23’te proje, “İyi Uygulama Çarşısı: Yenilikçi Odak” programında katılımcılarla paylaşıldı. Turizm 5.0 çalışmaları odağında kendisine tanımlı destinasyonda otonom bir şekilde sürüş gerçekleştirerek destinasyon unsurları ile haberleşen bir Baykoca Rehber modülüne sahip olacak III. Prototip çalışmasına yönelik hazırlıkların da sürdüğü kaydedildi. İnegöl’de; Tarihi İshakpaşa Külliyesi, Beylik Hânı, Kapalı Çarşı, Uzun Sokak, Sarraflar Sokağı mekanlarının bulunduğu destinasyon başta olmak üzere, İnegöl’ün yeni meydanı Merkez Park, İnegöl Millet Bahçesi alanlarında da kullanılmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarının sürdüğü dile getirildi. Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen projeye dair sunum sonrası ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

ÇOCUK DOSTU SOKAK SOKAK DÖNÜŞTÜRME SERGİSİNDE SERGİLENDİ

MARUF’ta sunulan ikinci proje ise İnegöl Belediyesi’nin; Marmara Belediyeler Birliği, Superpool ve Global Designing Cities iş birliğinde “Sokak Dönüştürme Prova Uygulama Destek Programı” kapsamında Süleymaniye Mahallesi Özkent Sokak’ta hayata geçirdiği İnegöl’ün ilk Çocuk Dostu Sokağı oldu. Proje katılımcılardan büyük beğeni aldı. Yapılan uygulamada Özkent Sokağın motorlu araç hâkimiyetindeyken yaya ve özellikle de çocuk kullanımı açısından önceliklendiren kapsayıcı ve güvenli kamusal mekâna dönüşüm süreci başarı ile tamamlanmıştı. Ekipler tarafından bölgede proje öncesi vatandaş anketleri uygulandı. Çok yönlü memnuniyeti hedefleyen projede uygulama kapsamında; 3400 m2’lik bir alanda; 1850 m2 alan boyandı, çocukların güvenli bir şekilde sosyalleşebilecekleri dinlenme, dolaşım, oyun alanları ve otopark alanları oluşturuldu. Toplamda 1000 m2’lik bir alanda dinlenme, dolaşım ve oyun alanı sağlanmış oldu. 750 m2’lik alanda 60 adet düzenli araç park yerleri oluşturulurken, sokağın hemen yanında bulunan okul için de 100 m2’lik alanda okulun ihtiyacı olan 4 adet okul servisi için park yeri oluşturuldu. Bahsi geçen tüm bu detayların yer aldığı dönüşüm projesi, İstanbul Kongre Merkezinde “Sokak Dönüştürme Sergisinde” sergilendi.