Son günlerde çakarlı araçlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Canlı yayın sırasında gazeteci İsmail Küçükkaya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatı sonucunda 2500 kişinin usulsüz olarak çakar sahibi olduğunu ve bu çakarların toplanmaya başladığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın ifadesine göre, çakar dağıtımı artık durduruluyor. Yapılan incelemeler sonucunda, bazı kişilerin çakar sahibi olma hakkı olmamasına rağmen usulsüz bir şekilde bu ayrıcalığa sahip olduğu tespit edildi. Bu usulsüz çakarlar şimdi toplanmaya başlamış durumda.

Son dönemde 2500 kişiye çakar kullanma izni verilmiş, ancak bu izinlerin hangi koşullarda verildiği ve hangi kriterlere dayandığı konusu incelenmeye başlanmış durumda. İçişleri Bakanlığı, ayrıca bu çakarları kullanarak emniyet şeridini ihlal eden kişilere yönelik de bir inceleme başlatmıştır.