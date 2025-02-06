İNEGÖL’ÜN NÜFUSU

İnegöl’ün 2023 yılı nüfusu 299 bin 300 olarak açıklanmıştı. 2024 yılı nüfusu ise bugün TÜİK tarafından açıklandı. İnegöl’ün 2024 yılı nüfusu geçen yıla oranla binde 10,1 artarak 302 bin 251 oldu.

İLÇELER ARASINDA 4. SIRADA

Açıklanan veriler de Bursa’nın ilçeleri arasında İnegöl 4. sırada yer aldı. İlk sırada 885 bin 441 ile Osmangazi, 654 bin 998 ile Yıldırım ikinci, 561 bin 730 ile Nilüfer üçüncü sırada yer alırken, İnegöl 302 bin 251 ile dördüncü sırada yer aldı.

20 İLİ GERİDE BIRAKTI

İnegöl’ün nüfusu şu illeri geçti; Artvin 169 bin 280, Bilecik 228 bin 495, Bingöl 283 bin 276, Burdur 275 bin 826, Çankırı 199 bin 981, Erzincan 241 bin 399, Gümüşhane 142 bin 617, Hakkari 282 bin 191, Kars 272 bin 300, Kırşehir 244 bin 546, Sinop 226 bin 957, Tunceli 86 bin 612, Bayburt 83 bin 676, Karaman 262 bin 791, Kırıkkale 283 bin 53, Bartın 206 bin 715, Ardahan 91 bin 354, Iğdır 206 bin 857, Karabük 250 bin 478, Kilis 156 bin 739.

Kaynak: TÜİK