Edinilen bölgeye İnegöl sınırlarında en çok kar yağışı Tahtaköprü- Domaniç arasındaki bölgede yaşandı. Tüfekçikonak Mahallesi ile Tahtaköprü Mahallesi sakinlerinin yayla olarak kullandığı Arapoturağı bölgesinde yer yer kar kalınlığı 30 cm’yi aştı. Dağlık bölgelerde ki kar kalınlığı nedeniyle bazı orman yolları kapandı. Ormancılıkla uğraşan köylüler resmi kesim çalışmalarında zorlu döneme girmiş oldu.

Yerleşim alanlarında en çok kar yağışının olduğu bölge ise Bahçekaya, Saadet, Güney Kestane, Osmaniye, Kıran, Esenköy, Çiftlik, Fevziye ve Elmaçayır kırsal mahalleleri oldu. Bu mahallelerde kar kalındığı yer yer 20 cm’yi aştı.

ÖNLEMLER ETKİLİ OLDU

Meteorolojiden alınan bilgiler ışığında hareket eden Karayolları Bursa Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir ve İnegöl Belediyelerinin çalışmaları sonrasında kapanan yollar kısa sürede açıldı. En büyük sıkıntının yaşandığı Domaniç yolu üzerinde ise yoğun kar yağışı çalışmaları olumsuz etkileyince geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

İnegöl Jandarmasının aldığı tedbirler nedeniyle olası kazaların önüne geçildi. Uzmanlar kış lastiği ve zinciri olmayan araçlarla yüksek kesimli yerleşim yerlerine gitmemesi tavsiyesinde bulunması da etkili oldu.

İş makineleriyle bazı bölgelerde kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Özellikle kar sonrası oluşan buzlanmaya da dikkat edilmesi istendi.