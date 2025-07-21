Zorlu tırmanışı başarıyla tamamlayan Cabir, bölgedeki doğal güzellikleri ve tarihi kalıntıları görüntüledi.

İnegöl’ün kırsal bölgelerinde yer alan ve yüksekliğiyle dikkat çeken Mindos Kalesi, doğa yürüyüşçüleri ve tarih meraklıları için önemli bir rota olarak biliniyor. Ömer Cabir’in gerçekleştirdiği tırmanış sırasında kayda aldığı manzara görüntüleri büyük ilgi gördü.

Doğayla iç içe olmanın önemine vurgu yapan Cabir, “Burası hem tarihi dokusuyla hem de eşsiz manzarasıyla keşfedilmeyi bekleyen bir yer. Herkesin bu güzellikleri görmesini isterim” dedi.